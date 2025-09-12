Habertürk
        Son dakika: İzmir'deki saldırıda 10 şüpheli adliyede! | Son dakika haberleri

        İzmir'deki saldırıda 10 şüpheli adliyede!

        İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:29
        İzmir'deki saldırıda 10 şüpheli adliyede!
        İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

