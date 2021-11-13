İzmir'deki rüşvet operasyonunda 3 tutuklama!

DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma tarafından 9 Kasım sabahı Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı, 11 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET ALIP VERDİLER İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri belirtildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da bulunduğu 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ç., K.A. ve İ.V. tutuklandı, L.K. ve O.K. savcılık ifadesinin ardından, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.