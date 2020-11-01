SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 896 kişiden 682’si taburcu edildi, 214 kişinin tedavisi devam ediyor.

KUŞADASI'NDA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.