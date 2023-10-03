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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'deki çifte vahşette flaş gelişme! - Haberler

        Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polisle ilgili flaş gelişme!

        İzmir'de eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı vahşice öldüren ve kadının sevgilisini de yaralayan polis memuru Adnan Erman Özbek kayıplara karışmıştı. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:42
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        İzmir'deki çifte vahşette flaş gelişme!
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        İzmir'de sokakta tartıştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı (42) tabanca ile öldürüp, yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu (46) da ağır yaralayıp, kaçan polis memuru Adnan Erman Özbek (41), evinde yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı.

        KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

        Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Özbek, beylik tabancasını çıkartıp, peş peşe ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden mermilerle yere yığıldı. Özbek ise olay yerinden kaçtı.

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        Fehmi Kaan Berberoğlu
        Fehmi Kaan Berberoğlu

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Berberoğlu'nu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Özütaştan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında beli, sırtı ve 2'si sağ, 3'ü de sol omzuna olmak üzere toplam 7 kurşunla yaralanan Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        BABASINDAN YARDIM İSTEMİŞ

        Meslektaşları tarafından aranan polis memuru Özbek ise bugün Güzelbahçe'deki evinde başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Özbek'in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

        Katil zanlısı Adnan Erman Özbek
        Katil zanlısı Adnan Erman Özbek

        Öte yandan yaşadığı Konya'dan İzmir'e gelen Derviş Özütaştan (71), "Kızımın 2 çocuğu vardı. Adnan Erman Özbek, rahatsız ediyordu. Benim de son zamanlarda haberim oldu. Olaydan kısa süre önce kızımın otomobilin arkasına, kendi otomobilini park etmiş. 'Seni kurşun yağmuruna tutacağım' demiş. Olaydan birkaç saat önce beni aradı. 'Baba, hayati tehlikem var' dedi. Bunun üzerinde Konya'dan yola çıktım. Sonra kötü haberi aldık" diye konuştu.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Elvin Özütaştan
        #Son dakika haberler
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