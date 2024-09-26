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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de sarp arazide orman yangını! | Son dakika haberleri

        İzmir'de sarp arazide orman yangını!

        İzmir Kemalpaşa'da sarp arazide orman yangını çıktı. Bölgede alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:55
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        Sarp arazide orman yangını!
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        DHA'nın haberine göre Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere mahallesindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait: 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

        Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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