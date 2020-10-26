Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte özel bir hastanede tedavi gören M.A. (53) hayatını kaybetti. M.A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA'nın haberine göre, kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.