İzmir'de otelde korkutan yangın

Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 Sokak'ta bulunan bir otelin çatı katında çıktı. 5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı.

Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının ardından otel müşteleri otele alındı. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.