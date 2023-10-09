İzmir'e ormanlık alanda yangın çıktı!
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Kentin Bayındır ilçesinde yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 09.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:07
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA'da yer alan habere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Bayındır'ın Kızılcaova Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın