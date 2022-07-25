İzmir'de makilik alan alevlere teslim!

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Erzene Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 9 arazöz yangına sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Fotoğraflar: İHA