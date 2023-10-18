Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü Malatya'da 3'ün üzerinde deprem olurken, Adana ve Hatay'da ise 3'ün altında depremler meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.55'te İzmir Bayındır'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...