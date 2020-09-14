İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

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