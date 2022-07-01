İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın!

DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre, her iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi´nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirilirken, Edremit'ten 2 uçağın daha bölgeye geleceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgede yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

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