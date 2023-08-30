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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de Gelindağı'nda yangın çıktı!

        İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

        İzmir'de korkutan bir orman yangını çıktı. Kentin Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan ve çok sayıda araç ile karadan müdahale edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:08
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        Gelindağı'ndaki yangın kısmen kontrol altında
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

        AA'da yer alan habere göre Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi.

        Alevlerin 4 saat sonra kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

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        #son dakika
        #İzmir
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