İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 45 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı.

17 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı işlemi başlatılan 45 şüpheliden 42’sinin askerler olduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı işlemi başlatılan 42 askerden ise 28’nin muvazzaf asker olduğu; binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerinde olduğu öğrenildi.

Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin ise daha önceden KHK ile mesleklerinden atılan ve ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. Operasyonda şimdiye kadar gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

KONYA MERKEZLİ 25 İLDE OPERASYON

Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.