Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programı, 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'de izleyicinin karşısına çıktı.
Programın ilk konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin vurduğu bölgelerdeki son çalışmaları değerlendirdi.
Soyer'in açıklamalarından satır başları:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şu ana kadar bize ulaşan rakamlar 69 hayatını kaybeden var. Hatta bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi var. Ayrıca 940 yaralımız var. 218 vatandaşın tedavisi devam ediyor 8'inin durumu ağır. Acil yıkılması gereken 7 bina var. Toplam hasarlı binamızın sayısı ise 415" dedi.
Hasarlı binalarla ilgili dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın nezaretinde bir havuz oluşturuldu. Bu an itibariyle bin 238 binanın hasar tespiti yapıldı. Vatandaşlarımız 444 40 35 hemşehri iletişim merkezinden bize ulaşabilir. Her türlü taleple ilgili anında yanıt veriyoruz.
Yıkılan bütün binalarla ilgili bir tespit yaptırdım Tamamı 92-99 arasında ruhsatlandırılan binalar. 1975'teki yönetmeliğe göre yapılmış. Yani tamamı 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş. Zemin katta kolonu kesilen bina bile var. Biz ihbar gelmeden 1999 yılından önce ruhsat almış binalarla ilgili çalışma yapma imkanına sahip değildik. Ama bu depremden sonra çalışmalar sona erdiği zaman bu konuda taramalara başlayacağız.
Önceliği 1999 yılından önce ruhsat almış binalar üzerinde hızla bu çalışmayı başlatacağız.
99 yılından önce ruhsat almış, bir yapı tadilat ruhsatı almış. Zemin kat ticarethaneye dönüştürülmüş. Bize ihbar gelmeden malesef işlem yapamıyoruz. Bizim yıkım yetkimiz yok ama inceleme yetkimiz var. Çalışmayı tamamlayıp gerekirse Meclis'e gideceğiz. Bir de bizim tarım alanları ile ilgili bambaşka bir çalışma yapmamız gerek. Öyle ki depremin vurduğu yerler arasında delta ağızları bile var.
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