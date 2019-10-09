09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği verilere göre saat 16:37'de İzmir'in Aliağa ilçesinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak açıklanan deprem yerin 4 km altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği verilere göre İzmir Aliağa depreminin merkez üssü Çaltılıdere mahallesi olarak açıklanırken depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 8.2 km altında gerçekleştiğini açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 EKİM 2019
2019.10.09 16:37:45 38.8642 27.0133 8.2 -.- 3.6 3.5 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 2019.10.09 13:06:09 39.2860 27.7372 0.0 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 2019.10.09 12:03:10 37.2617 28.1538 0.0 -.- 2.0 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.09 11:22:51 40.8625 28.0887 4.8 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.09 10:52:19 37.8110 28.9122 22.1 -.- 1.8 -.- KELLECI-BABADAG (DENIZLI) 2019.10.09 10:34:04 38.9993 26.2065 8.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.10.09 09:42:40 35.9488 28.6575 6.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.09 09:27:39 40.8490 28.2307 8.3 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.09 08:05:58 39.5422 26.0145 6.1 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) 2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) 2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) 2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI) 2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)
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