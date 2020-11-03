İdare mahkemesi hakiminin en zor anı!

Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı´ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan´a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi´ne geldi.

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DHA'nın haberine göre, morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu´nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan´ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.