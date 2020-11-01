İzmir Adliyesi'ndeki hasar görüntülendi!

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İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir Adliyesi de hasar gördü. Adliye binasından çekilen fotoğraflarda da facianın boyutu gözler önüne serildi.

Bugün tahliye edilen adliye binasını inceleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, önemli açıklamalar yaptı. Depremle ilgili soruşturmalara değinen Bakan Gül, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi" dedi.

Bakan Gül ayrıca, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını bildirdi.