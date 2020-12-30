İzmir'de, 16:40:12'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle birlikte son depremler merak ediliyor. 30 Aralık 2020 son depremler neler? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER listesi
AFAD 30 ARALIK SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ 30 ARALIK SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.12.30 16:40:12 37.7945 26.4215 14.5 -.- 4.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 16:22:13 38.0390 27.1042 2.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 16:10:20 37.1062 37.2813 0.0 -.- 1.4 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2020.12.30 15:47:24 36.3960 27.1105 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 15:30:22 37.9992 26.2593 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.30 15:07:06 39.4130 28.2568 7.1 -.- 1.8 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2020.12.30 15:04:39 39.3597 40.8032 3.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.12.30 14:53:54 39.3158 33.4662 0.0 -.- 1.0 -.- KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel 2020.12.30 14:26:20 38.3942 38.8088 18.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel 2020.12.30 14:17:56 40.7713 31.6787 0.0 -.- 1.5 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel 2020.12.30 14:08:09 37.0150 34.6933 0.0 -.- 1.3 -.- KAKLIKTASI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2020.12.30 13:43:25 37.9515 27.2182 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 13:34:31 37.2183 36.5500 27.0 -.- 1.7 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel 2020.12.30 13:16:18 37.8347 27.1605 9.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 12:27:05 39.3133 38.2228 6.1 -.- 1.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2020.12.30 12:17:09 39.3512 33.4283 0.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel 2020.12.30 11:52:54 39.0840 27.5358 0.0 -.- 1.3 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2020.12.30 11:49:16 37.1975 28.1868 0.0 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel 2020.12.30 11:20:03 39.8605 28.8233 0.0 -.- 1.9 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel 2020.12.30 11:17:18 37.8468 27.0270 2.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 11:11:31 38.0778 27.0083 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 10:57:26 37.8538 26.4292 2.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 10:54:36 39.8527 28.8083 0.0 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel 2020.12.30 10:44:21 38.1690 26.2863 5.0 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 10:40:02 40.5570 33.0343 7.1 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2020.12.30 10:26:53 36.6372 31.1243 96.6 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 09:22:02 37.7950 26.9473 8.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 09:05:02 37.8397 26.9380 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 08:26:20 38.8752 39.7632 14.1 -.- 1.6 -.- KAYACI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel 2020.12.30 08:13:41 36.9110 27.7175 7.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 07:47:14 40.1228 28.1585 7.3 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.12.30 06:47:47 37.8895 26.4948 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.30 06:31:24 37.8230 27.1247 20.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 06:30:56 37.6617 27.3565 16.1 -.- 1.4 -.- GOLBENT-SOKE (AYDIN) İlksel 2020.12.30 06:18:21 37.7082 27.0235 7.4 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 06:14:49 36.1355 26.8868 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.30 05:56:03 37.8178 27.0810 3.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 05:46:25 39.9968 24.1473 17.7 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN İlksel 2020.12.30 05:45:56 38.5342 39.4083 8.2 -.- 1.7 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel 2020.12.30 05:43:36 38.4987 39.2403 7.1 -.- 1.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel 2020.12.30 05:20:51 35.3482 26.7570 1.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.12.30 05:03:26 40.7655 34.4173 9.7 -.- 1.7 -.- KAVAK-ISKILIP (CORUM) İlksel 2020.12.30 04:47:13 38.2750 38.6908 4.0 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.12.30 04:38:13 37.8427 26.6882 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.30 04:37:28 37.9022 26.8688 14.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 04:14:35 38.3245 38.7373 22.7 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel 2020.12.30 03:29:46 38.4437 39.0187 9.8 -.- 1.3 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.12.30 03:29:28 37.8433 26.8593 9.5 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 03:18:34 36.8712 28.2690 6.2 -.- 2.4 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2020.12.30 03:08:31 36.0277 27.5507 37.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.30 03:01:20 38.2610 38.7052 5.0 -.- 1.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.12.30 02:38:27 38.1055 38.8712 8.3 -.- 1.4 -.- NOHUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.12.30 02:09:42 37.8652 26.9273 3.6 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 02:06:14 37.8280 26.8677 10.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 01:34:07 38.4520 39.2792 1.9 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.12.30 01:31:16 38.4805 39.2128 5.4 -.- 1.4 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.12.30 01:24:59 38.4217 39.2393 19.2 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.12.30 01:04:47 37.8375 26.8717 7.7 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.30 00:41:52 40.4265 28.9375 8.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.12.30 00:35:27 38.3102 38.6935 5.0 -.- 2.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel 2020.12.30 00:34:11 38.4488 39.1155 5.7 -.- 2.0 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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