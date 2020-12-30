İzmir'de, 16:40:12'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle birlikte son depremler merak ediliyor. 30 Aralık 2020 son depremler neler? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER listesi

AFAD 30 ARALIK SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ 30 ARALIK SON DEPREMLER