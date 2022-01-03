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İzmir'de dehşet! Yüzü bezle sarılmış!

Son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 şüpheli tarafından sokak ortasında bırakılan bir otomobilin arka koltuğunda, başından tabanca ile vurulması sonucu yaşamını yitirmiş ve yüzü bezle sarılmış halde bir ceset bulundu. Yapılan incelemede, ölen kişinin İbrahim Kırık (20) olduğu tespit edildi

03.01.2022 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İzmir'de dehşet! Yüzü bezle sarılmış!
İzmir'de dehşet! Yüzü bezle sarılmış!
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DHA

İzmir'de iddiaya göre, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 sokakta oturan vatandaşlar, bugün saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlıca sokağa girdiğini ve otomobilden inen iki kişinin kaçtığını gördü.

ARKA KOLTUKTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre durumdan şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, arka koltukta yüzü bezle sarılmış bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti.

MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliğinin İbrahim Kırık olduğu öğrenilen gencin tabanca ile başından vurulması sonucu öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri otomobilde ve çevresinde çalışma yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Otomobilden 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ön ve arka plakası sökülen otomobilin, plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

İKİ ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İbrahim Kırık'ın bulunduğu otomobili sokak ortasında bırakıp kaçan 2 şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kırık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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