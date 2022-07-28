İzmir'de bir saldırgan karısını rehin aldı!

İHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Ç.K. adlı bir kişi, bıçakla karısı G.K.'yı rehin aldı. Özel harekat polisleri de bölgeye gelirken, saldırgan ikna edilmeye çalışıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Bayraklı ilçesinde geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Ç.K., saat 09.30 sıralarında karısı G.K.'yı bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir için özel hareket polisleri de bölgede önlem alırken, saldırgan ikna edilmeye çalışıldı.

3,5 SAAT SONRA KURTARILDI

Olayda evlerinde eşi G.K.'yı bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA