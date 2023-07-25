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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti! Aracını 12 gün önce almıştı

        İzmir'de ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti! Aracını 12 gün önce almıştı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaca çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün, aracını 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 08:00
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        12 gün önce aldığı aracında can verdi!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halinde olan Erkan Bilgin'in kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Erkan Bilgin, 12 gün önce satın aldığı otomobilinde yaşamını yitirdi.

        Kaza, 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Bilgin (34) idaresindeki otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

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        Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        12 GÜN ÖNCE SATIN ALMIŞ

        Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Erkan Bilgin'in otomobil alım ve satımı yaptığı öğrenildi. Talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği otomobili ise 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Bilgin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan otomobil pazarına gittiği, aracına da satış için otomobilinin bilgileri yazan levha astığı öğrenildi.

        #trafik kazası
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