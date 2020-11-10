İHA

İzmir’de meydana gelen şiddetli depremin ardından çok sayıda bina yıkılırken, kimi de ağır, orta ve hafif olmak üzere hasara uğradı. Bayraklı ve Bornova ağırlıkta olmak üzere İzmir’de 107 binin üzerine binada hasar tespit çalışması yapıldı.

İHA'nın haberine göre, çalışmaların bu akşam sonlanacağını belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak Afet Koordinasyon Dairesi İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Utku Kadıoğlu, 107 bin binanın içerisinde ağır hasarlı bina sayısının 414 olduğunu, 32 acil yıkılacak binanın bulunduğunu söyledi.

BİR AYLIK İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Kadıoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 81 il müdürlüğümüzden binin üzerinde personelle İzmir genelinde görev yapıyoruz. Ekiplerimiz, binaları tek tek taradı ve 107 binin üzerinde bina tamamlanmış durumda. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki binaların tamamını taramış bulunmaktayız. Diğer ilçelerimizdeki binaları da dilekçe usulü taramaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 107 binin üzerinde binanın incelemesi tamamlandı.

Bugün kesin hasar tespit çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yarından itibaren çıktı işlemlerine başlayacağız. Çıktı işlemlerini de tamamladıktan sonra mahalle muhtarlıklarında askı listeleri asılacak. Vatandaşlarımız, hasar tespit sonuçlarını internet üzerinden de görebilecek. Ardından da bir aylık bir itiraz süreci başlayacak. Binalar incelendikten sonra vatandaşlarımızın itirazı varsa dilekçeyle başvuracak ve biz de bu itirazları değerlendireceğiz” dedi.

ORTA HASARLILARA GÜÇLENDİRME, AĞIR HASARLILARA YIKIM

Çalışmaların 10 gün içerisinde tamamladığını belirten Kadıoğlu, "Vatandaş, internet ve askı tutanaklarına baktığında hasarsız ve az hasarlı olan binalara girebilir. Orta hasarlı bina demek, güçlendirme yapılmadan içine girilmesi sakıncalı bina demek. Orta hasarlı binalara bir yıl içerisinde güçlendirme yapılması halinde vatandaşlarımız oturabilir.

Ancak ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarımızda boşaltma ve yıkım işlemleri devam edecek. Ayrıca ağır hasarlı binalar için üniversiteli hocalarımızla çalışma yürütüyoruz. Ağır hasarlı binaları tek tek geziyorlar. Raporlar doğrultusunda vatandaşların içeri girip giremeyeceğini, kaç saatte binaları boşaltıp boşaltamayacağını akademik inceleme sonucunda raporlandırıyorlar. Vatandaşlar buna göre binalardaki değerli eşyalarını alabiliyor” diye konuştu.