Son dakika haberi: İzmir'de deprem! 15 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, saat 09.52'de İzmir Buca'da bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...
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İZMİR'DE DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saat 09.52'deki İzmir depremine ilişkin bilgi notu paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi, depremin İzmir'in Buca ilçesi merkezli olduğunu belirtirken 2.8 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli, depremin 6.8 km derinlikte olduğunu açıkladı.
AFAD ise depremin merkez 3.0 büyüklüğünde ve 7.78 km derinlikte olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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