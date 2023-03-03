İYİ Parti'de kritik toplantı

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13:30'da Genel Merkez'de toplanacak. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yapacak.

Altılı Masa'nın 5.5 saat süren toplantısının ardından yapılan açıklamada "28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denilmişti.

Altı partinin Genel Başkanları'nın imzasıyla da ortak bildiri yayınlanmış, 6 Mart Pazartesi günü nihai açıklama yapılması bildirilmişti.

AKŞENER VEKİLLER VE BAŞKANLIK DİVANI'YLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı Altılı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle görüştü.

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki Altılı Masa'nın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

BUGÜN GİK TOPLANTISI, ARDINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13:30'da Genel Merkez'de toplanacak.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener toplantının ardından açıklama yapacak.