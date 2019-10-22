İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı hakkında görüşlerini açıkladı.

Akşener, "Mehmetçiğimiz görevini yerine getirdi. Sahadaki başarı masada kaybedilmesin. Bugünkü görüşme dahil atılan her adımı, devlet ve diplomasi birikimi yüksek bir ekiple takip ediyoruz. Bazı sorular havada duruyor; güvenli bölgeyi kim, nasıl kontrol edecek, Şam yönetimi ile nasıl bir işbirliği yapılacak, teröristlerin silahlarını kimler toplayacak?" dedi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve iktidar olmaları durumunda yapacaklarını anlatan Akşener, "Böylece peluş kafalı adam çıkıp Türkiye'ye hakaret edemeyecek" dedi.