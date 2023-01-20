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İYİ Parti lideri Akşener'in liderler turu devam ediyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısı öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek

Giriş: 20.01.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'in liderler turu devam ediyor
İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ediyor.

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı Masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor.

İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi.

Akşener, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek.

Akşener'in pazartesi günü ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

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