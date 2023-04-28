Akşener'den o sözlere tepki: Sanki savaşa gidiyoruz

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

Akşener, "Yandaş kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atamayan çocuklarımızın ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı... Ankara'da bir park var jeliboncu arkadaşın. O arkadaşın dinozor merakı ne? Bir park yapmış 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenlerimiz var, KYK borçlarını ödeyemediği için zor durumda olan gençlerimiz var, tencere kaynatmakta zorlanan anneler var ama 16 milyar lira ile 3 kişinin zengin edildiği olaylar var. Yandaşlara yapılan milyar liralık vergi aflarını koyun, İstanbul nasıl kalkınırdı kim bilir" dedi.

"İstanbul'da sosyal belediyecilik devrede" diyen Akşener, "Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı attaya göndereceğiz ve liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün uygulandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"SANKİ SAVAŞA GİDİYORMUŞUZ"

"Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, "Tertemiz helal oylarınızla, bizi anlatarak, İYİ Parti'yi anlatarak... Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bekir Bozdağ, kazanırsak biz FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis'i yönettin, senin kadar cıvık görmedim. Bir başkası, ben Binali Yıldırım'a saygısı olan bir insandım; hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı ama 14 Mayıs seçiminin 'işgalci güçle' istiklal mücadelesi verenlerle olduğunu söylüyor. Yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası arkadaş erkek-erkeğe evliliğe takınmış, hayırdır inşallah. 14 Mayıs akşamı kazandığımızda Türkiye'de darbe olacakmış, hadi oradan be."

"BEN ŞEHİT OLARAK GÖMÜLMEYE HAZIRIM"

Akşener, "Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim, başka arkadaşını alarak oy kullanmaya gidecek ve İYİ Parti'yi birinci yapacaksınız" dedi.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinden korunmasından sorumludur" diyen Akşener, "Bizleri Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş. Ben şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın? Ayıp olan şu Sayın Erdoğan, senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyorsun, sağ elinde ise Hizbullah var, onlar da Gaffar Okkan'ın katili. Her iki terör örgütüyle sen el ele, kol kolasın. İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin.