Akşener'den İmamoğlu davası mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine katılan eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e rozetini taktı.

"Meclis gündemine gelecek ucube bir yasadan bahsetmek istiyorum" diyen Akşener, "AK Parti, yandaş sendikalarını kurtarmaya çalışıyor. Diğer sendika üyelerine ikinci sınıf muamelesi yapmak istiyor. Düzenlemeden 250 bin memurumuz etkilenecek. 188 sendikanın faaliyetlerine devam etmesi mümkün olmayacak. Bundan sonra da yeni sendikaların kurulmasının önüne geçilmiş olacak. Sendika üyesi olması yasaklanan 1,5 milyon kişi de 756 liralık ödemeden mahrum kalacak. Bu anlamsız düzenlemeye milletvekillerimiz gereken tepkiyi verdi. Bu teklif de Cumhur İttifakı çoğunluğuyla komisyondan geçti. Bu hukuka aykırı teklifin kanunlaşmaması için İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

Akşener, "Bugün Cumhuriyet kriziyle karşı karşıyayız" derken, "Ucube bir sistemle koskoca Türk devletini bir kişiye amade edeceğini düşünenlerin sebep olduğu bu krizin sonuçlarını hayatımızın her alanında hissediyoruz. Cumhuriyetimizi beğenmeyenlerin, çocuklarımızı açlığa, gençlerimizi umutsuzluğa bıraktığı distopyaya mahkum ediliyoruz. Bu ülkede 6 yaşındaki çocuklar bir gün tecavüzün, bir gün açlığın, şiddetin ve işkencenin konusu olabiliyor. Bunu yaşatanlara yuh olsun, yazıklar olsun" diye konuştu.

"SENDEN HESAP SORACAĞIM"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü.

"Nur Elif'e bunları reva görenler vicdansızları Allah'a havale ediyorum. 'Zaten anne-babası cezaevindeymiş, her şeyden iktidarı suçlamayın' diyecekler. Bu ülkede bir çocuk öldü hem de açlıktan. Daha önce de çocuklarını ısıtamadığı için kendisini öldüren bir anne vardı. Çocuklarımıza sahip çıkmak iktidarın görevi değilse kimin görevidir. Koskoca Türkiye'nin gücünü kullanan iktidar çocukları koruyamıyorsa, mesuliyet almaktan kaçıyorsa ortalıkta ülke yönetiyorum diye gezemez. Siz bostan korkuluğu musunuz? Sadece kendi zenginliğinizi sağlamak için mi oradasınız? O koltuklarda sarayda sefa sürüp, özel uçakla maça gitmek için mi oturuyorsunuz? Beni Nur Elif ilgilendiriyor, onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken, sefa sürerken yokluktan ölen çocuklarımız için senden hesap soracağım."

BAKAN NEBATİ'YE SERT SÖZLER: HADDİNİZİ BİLİN

İYİ Parti lideri EYT ve asgari ücret konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Akşener, "Türkiye patolojik semptomlar gösteren tehlikeli zihniyetler tarafından yönetiliyor. Sosyopat bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunu iktidar mensuplarının her hareketinde görüyoruz. Beceriksizlikleriyle fakirleştirdikleri asgari ücretlinin, emeklinin, memurun maaşlarında yaptıkları düzenlemede görüyoruz. Bu ne cürettir, bu ne utanmazlıktır, bu ne saygısızlıktır. Hayırdır Sayın Bakan sadaka mı dağıtıyorsunuz? Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz. Şimdi de milletimizle dalga mı geçmeye başladınız? Fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa söylediklerime kulak verin; bu ülkenin sahibi aziz ve cefakar Türk milletidir. Haddinizi bilin. Bu milletin haysiyetiyle oynamayın. Madem hazineye bereket gelsin istiyorsunuz hatırlatayım; hırsızlığın, yolsuzluğun, ahlaksızlığın olduğu yerde bereket olmaz" dedi.

İMAMOĞLU DAVASI

Meral Akşener, "31 Mart İstanbul seçimlerini düzmece yalanlarla iptal ettiler. Muhalefeti hile yapmakla suçladılar. Üzerinden 3,5 sene geçti, tek bir kişi yargılanmadı. Bu kara lekeyi sürenler milletimizden bir özür bile dilemediler. Belli ki hala akıllanmamışlar, hezimeti hazmedememişler. Bu sefer de Türkiye'yi kaybedecekler" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararına değinen Akşener, "Yargıyı bir sopa olarak kullanan bir 28 Şubat dönemi temsilcisi olduklarını ortaya koydu. Seçimle alamayacakları İstanbul'u yargı yoluyla almanın peşine düştüler. Kadınlara 'sürtük' demenin suç sayılmadığı günlerde İçişleri Bakanı'nın 'ahmak' sözünü iade etmek suç sayıldı" dedi.

İYİ Parti lideri, "Bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gündemidir. Bu karar Türk demokrasisine vurulmuş bir darbedir. İktidar mensupları sandıkta kaybettikleri İstanbul'u yargı gücünü kullanarak almanın peşindedir. 2023 seçimleri yaklaştıkça kaybedeceklerini anlamaya başladılar. Ekrem başkan da Mansur başkan da olağanüstü çaba gösterdiler. Onların çabaları Millet İttifakı'na olan güveni artırdı. Onların çalışmaları korku senaryolarını boşa çıkardı. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. Darbeye karşı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam... Ey Yeni Şafak'ın sahipleri eviniz basıldığında kimseleri bulamamıştı avukatınız, bula bula beni bulmuştu ben de oradaydım. Ey Akit, 1999 hatırlıyor musunuz Kocaeli'den milletvekili adayı olan Meral Akşener'i arayıp 'Abla ne olursun bizi ziyaret et' dediğinizde seçim çalışması bırakıp sizi ziyarete gelmiştim. Kimseyi bulamamıştınız çünkü hepsi korkaktı. Nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam bu sefer de Dilek kızımın yanına koştum.

Bir gün telefonum çaldı. Refah Partisi'ni kapatmak için dava açılmış. Rahmetli Şevket Kazan, 'Meral kardeşim iddianamede bunlar. Bunların doğru olmadığını biliyorsun. Şahit göstersek kabul eder misin' dedi. 'Yazın, bildiklerimi söyleyeceğim' dedim. O zaman da Refah Partisi'nin kapatılmasına karşı rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında durdum.

Biz zalimin karşısında, zulme uğrayanın yanında her zaman olduk, olmaya devam edeceğiz. Nasıl linç edilmek istenen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam şimdi de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bugün de hukuksuzlukla belediye başkanımızı diskalifiye etmeye çalıştılar. Bu meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler. Biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Demokrasimizin sahipsiz olmadığını göstermek için dimdik durmak için Saraçhane'deydik.

Bu kafa yarın hedefine Mansur Başkanı koyarsa, bir saniye düşünmeden onun yanında dimdik dururuz. Gerekirse Beştepe sizinse Ankara bizimdir demeyi çok iyi biliriz. Eğer ki onlar, seçim kazanma uğruna herkesi bertaraf etmeye and içtiyse biz de herkesin yanında kaya gibi durmaya and içtik. Onlar koltuklarını korumak için millet iradesini yok saymaya and içtiyse biz de Türkiye'nin yanında olmaya and içtik.

Belli ki duruşumuz birilerinin hoşuna gidiyor. Komplo teorileri üretiyorlar. Sayın Erdoğan'a çok acıdım, bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl topladı? Sayın Erdoğan diyor ki, 'yargı doğru iş yaptı' milletvekilimsi troller, akademisyenimsi troller 'Hayır, operasyonu Meral Akşener yaptı' diyor. Geldiğimizde noktada ahmak sürüsü elinde oyuncak olmuş bir Erdoğan'la karşı karşıyayız.

Milletin değişim isteği körelsin istiyorlar. Millet dayanışma gösteremesin, herkes kendi derdine düşsün istiyorlar. Kendi derdine düşen sensin Sayın Erdoğan. Korkuyorsun. Sen hiç merak etme, sen ne kadar korkaksan biz o kadar kararlıyız. Milletin iradesine sahip çıkacağız. Siz çökmeye alışmışsınız, ama İstanbul'a çökmenize izin vermeyeceğiz."

İYİ Parti lideri Akşener, "Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar. Tek bir kişiye bağlı sistemler çöker, demokrasi yaşar. Tek bir kişiye bağlı sistemler istibdatı getirir, demokrasiler hürriyeti yaşatır" dedi.