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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İYİ Parti olarak, biz kendi hesabımızı yaptık: Öncelikle biz asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş’in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor. O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

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Gerçek enflasyonun üzerine; yüzde 20, yüzde 30, refah payı vermediğiniz sürece; yani, kendi makyajlı rakamlarınıza göre bile; yüzde 60’ların üzerinde bir maaş artışı, yapmadığınız sürece; milletimiz, enflasyonun altına ezilmeye, aynen devam eder.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİ BİR ÜCRET KABUL EDİLEMEZ"

Bu çerçevede; İYİ Parti olarak, biz de; kendi hesabımızı yaptık: Öncelikle biz asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş’in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor. O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

"REFAH KAYBI DA MUTLAKA İLAVE EDİLMELİ"

Son olarak sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza, hiç olmazsa; büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da, mutlaka verilmelidir. Ez-cümle;iktidarın, yüzde 36’lık enflasyon hedefiyle uyumlu, gıda enflasyon tahmini; açlık sınırı tahminimiz ve yüzde 4’lük, asgari bir refah artışını esas aldığımızda; İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten; makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için, 17 bin lira; Temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır.

Ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de, hesaba kattığımızda; yılın ilk yarısındaki enflasyonun; bu arkadaşların hedeflediği oranın, üzerinde gerçekleşmesi durumunda; oluşacak refah kaybı da temmuz ayında öngörülen, asgari ücret miktarına, mutlaka ilave edilmelidir.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Biliyorsunuz, yerel seçimler yaklaşıyor. Ama yereldeki sorunlar yerine; suni gündemler konuşuluyor. Siyasi partilerin, şehirlerimiz için ürettiği çözümler yerine; her gün ortaya atılan, yün yumakları tartışılıyor. Projeler yerine, sözde kulisler; Vizyonlar yerine, dedikodular; Milletimizin, karşılanmayı bekleyen talepleri yerine; aritmetik hesapları yarıştırılıyor.

İşte, siyasetin içine düşürüldüğü, bu çukurda biz, İYİ Parti olarak, rekabetimizi; milletimiz ve memleketimiz için, ortaya koyduğumuz; vizyonumuz, çözümlerimiz ve projelerimizle yapmaya; inatla ve ısrarla, devam ediyoruz. Nitekim, her hafta; farklı bir başlık üzerinden, milletimize sunduğumuz; İYİ Belediyecilik vizyonumuzu; bu hafta da; çok önemli bir konu üzerinden, anlatmaya devam edeceğiz.

İşte bu tablo karşısında, biz, İYİ Parti olarak; İYİ Belediyecilik vizyonumuzla; milletimiz için, her şeyden önce; yaşanabilir şehirler, inşa edeceğiz. Yetkiyi devraldığımız, tüm şehirlerimizde toplu taşımayı ön planda tutan; huzurlu, güvenli ve konforlu, seyahat imkanı sağlayan; Zaman kaybına, çevre ve gürültü kirliliğine, neden olmayan; Kalabalıklaşmanın getirdiği, artan taleple baş edebilen;

Değişen şartlara, teknolojinin imkanlarını kullanarak, uyum sağlayan; adil, kapsayıcı ve erişilebilir ulaşım hizmetlerini hayata geçirmeye talibiz.

Kazandığımız tüm şehirlerdeki, ulaşım hizmetlerini; sistemli bir süreç yönetimi anlayışıyla yürüteceğiz. Öncelikle; şehirlerimizin, mevcut ulaşım envanterini çıkartıp; kentsel hareketlilik ihtiyaçlarını, kent jeopolitiğini ve çevresel etki değerlendirmelerini, dikkate alan; ulaşım talep ve tahmin modelleri oluşturacağız.

Bu modeller üzerinden; ulaşım hizmetlerini; kentsel genişlemeyi, nüfus artış eğilimini, ve imar planlarını, dikkate alan; bütüncül bir yaklaşımla tasarlayacağız. Ayrıca yönettiğimiz belediyelerde ulaştırma konusunda, yetkinliği olmayan kişilerin; ulaşım hizmetlerinin yönetiminde, karar almasına, asla izin vermeyecek; bu görevler için; mesleki bilgiye sahip, donanımlı kadroları istihdam edeceğiz.

Aziz milletim yetkiyi aldığımız şehirlerimizin tamamında; Ulaşım hizmetlerinin kalitesini; erişim, yaygınlık, zaman, konfor ve açısından, artıracak; toplu taşımayı, tüm hemşerilerimiz için, cazip hâle getireceğiz. Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Büyükşehirlerimizde metro ve hafif raylı taşıma ağlarını, genişletecek ve yaygınlaştıracağız. Belediye otobüslerinin, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artıracak; kapsama alanını da; kentin merkezinden, uzak noktalara doğru genişleteceğiz. Şehir içi ulaşım ağı ile; otogar, tren garı, havalimanı gibi, şehir dışı ulaşım merkezlerinin; birbiriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Ayrıca denize kıyısı olan şehirlerimizde; coğrafi koşulların, imkân verdiği ölçüde;

deniz yolu ulaşımını, yaygınlaştıracağız.

"ÖNÜMÜZDE ÇETİN BİR YOL VAR"

Biliyorsunuz, bugüne kadar; nice zorlu günler yaşadık. Nice saldırılara, hakaretlere, iftiralara göğüs gerdik. Nice ablukaları, ambargoları, engelleri aştık. Nitekim, açık konuşayım: bugünden sonra da bizi; gül bahçeleri beklemiyor. Tam tersine; Önümüzde, dikenlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu; çetin bir yol var.

Bu yolda; övgü süsü verilen, iftiralar duyacağız. Çiçek demetlerinin ardına gizlenen, tehditler alacağız. Yüzümüze gülüp; tetikçilerini, üzerimize salanları göreceğiz. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki; Dün olduğu gibi, bugün de; bunların hepsine, dişimizi sıkacak; göğsümüzü gereceğiz. Çünkü bizim için siyaset, hiçbir zaman; bir konfor alanı, bir rant kapısı olmadı. Biz hep, baskıya karşı, baş kaldıranlar olduk. Biz hep, dayatmaya karşı, direnenler olduk. Biz hep, siyaset simsarlarının tekerine, çomak sokanlar olduk. Ve biz hep; milletin yararına olanı, yılmadan savunanlar olduk.

"HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK MİLLETİMİZLE BULUŞACAĞIZ"

Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan başkasının sevabına da, günahına da ortak olmadan; Özü başımıza vereceğiz. Türkiye’nin Demokratik Millî Yükselişi’ni gerçekleştirmek için; hür ve müstakil olarak, milletimizle buluşacağız."