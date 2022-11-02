İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Öğretmenlerin grev kararını Meclis'e taşıyan Akşener, "İYİ Parti olarak uzman, başöğretmenlik gibi sınava dayalı düzeni doğru bulmuyoruz. 5 yıl, 15 yıl kıdemi esas alarak maaşlarda düzenleme yapacağız. Ek ders göstergelerini yükselterek öğretmenlerimize bir net maaş ikramiye vereceğiz. Her öğretmenimizin maaşında iyileştirme yapacağız. Tayin, terfi gibi tüm problemleri çözeceğiz. Zengin, güçlü ve mutlu Türkiye vizyonumuzu idealist öğretmenlerimizle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

DEMRE ZİYARETİ

Antalya'nın Demre ilçesinde yaptığı ziyareti değerlendiren Akşener, "Demre bizim için yalanları deşifre eden bir yerdir. Rüzgargülü projemizle 11 milyon öğrencimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği vereceğimizi ilan etmiştik. Demre Belediye Başkanımız da iktidar provası olarak pilot uygulamasını başlattı. Daha birinci haftasında kaymakamlık uygulamayı yasakladı. Böylece milletimiz AK Parti'nin siyasetinin engel siyasetini görmüş oldu. İYİ Parti her alandaki projeleri ve kadrolarıyla iktidara hazır" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunu eleştiren Akşener, "Vizyon yerine yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden servis etmeyi tercih etmişler. Bir vizyonsuzluk vesikası" ifadelerini kullandı.

Akşener, "İktidarının 20'nci yılında 20 yıl önceki vaatlerini tekrarlayan iktidar bizden başka kimseye nasip olmadı. Biriniz, Sayın Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. 2011 yılından bu yana girdikleri her seçimde 2023 vizyonundan bahsettiler. Her şey açık seçik ortada. 12 yıldır 2023 vizyonu diyerek bu aziz milletten oy istedin. Ama o vaat ettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Aynı hayali satamayacağı için yeni bir masal uyduruyor" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay krizin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Sayın Erdoğan'a göre hiçbir dert yok. Sanırsın millet parayı koyacak yer bulamıyor. Sanırsın son 4 yılda milletimiz yoksullaşmamış, zenginleşmişiz. Sanırsın konuttan otomobile, telefondan gıdaya tüm ürünleri daha ucuza satın alır olmuşuz. Sanırsın Norveç olmuşuz.

Hala çıkmış, seçilsem neler neler yapacağım diyor. 4 yıl önce de 'Verin yetkiyi görün etkiyi' demişti, verdik yetkiyi gördük etkiyi. 'Türkiye'yi yolsuzluktan biz kurtarırız' demişti. Biz yasa tekliflerimizi Meclis'e getireceğiz demiştik. Yolsuzlukları araştırma teklifimize hayır oyu verdiler. Tekliflerimiz reddedildi ama emekleriniz boşa gitmedi. Yalancılığın, utanmazlığın resmini Abidin'e gerek kalmadan çizmiş olduk. Utanmasa 'Bir de bizi deneyin diyecek' seçimde."