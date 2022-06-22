Akşener'den Pınar Gültekin tepkisi: Yuh olsun hepsine

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener konuşmasında şunları söyledi:
"AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde bugün gittikçe daha da derinleşen devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla aratıyorlar. Hukuku ve adaleti kirli emelleri emanet ediyorlar. Kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Pınar kızımızı vahşice elimizden alan katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarda gezmesine göz yumuyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun hepsine. Türk yargısı için utanç vesikası bu kararda imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum, yarın iki elimde yakalarında olacak. Umarım yarın bu katillerin, psikopatlarının başkalarının kardeşlerini, eşlerini değil bu karara imza atanların kardeşini, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğimiz vebalin, aldığınız ahın bir de ahiretin olduğu gerçeğine varırsınız.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI
Bizi yok sayarak unutturacaklarını sandılar, bizi yaralayarak yok sayacaklarını sandılar. İktidar kadınları her fırsatta hor görse de kadınlara yönelen şiddete her fırsatta göz yumsa da biz biliyoruz ki artık günleri sayılı. Artık çok az kaldı, o sandık gelecek ve bu kirli zihniyet gidecek. O gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız. İYİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak, milletimiz yeniden huzur bulacak.
SÜLEYMAN DEMİREL'İN VEFATININ YILDÖNÜMÜ
Geçtiğimiz hafta 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 7'nci yıldönümüydü. Eğitimde fırsat eşitliği, devlette liyakat vardır. Süleyman Demirel de genç Cumhuriyetin millet olma idealiyle yetişmiştir. Türk demokrasisi için verdiği mücadeleyi, milletle beraber yürüyen siyaset anlayışını ve milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerini unutmayacağız.
Türk devletinin Cumhuriyet değerlerimizle yeniden canlanmasına çok az kaldı. Türk demokrasisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle yüceltilmesine çok az kaldı.
İLAVE BÜTÇE
Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir kaygıyla bitiyoruz. Bay kriz ve Nebati Bakan'ın saçma açıklamalarıyla günleri geçiriyoruz. Bay krizin bütçesinde çiftçilere ve öğrencilere ayrılan paranın kur korumalı mevduat sisteminden daha az olduğuna ibretle şahit olduk. Hatta bu sisteme ödenen para sosyal yardımların iki katından fazla. Kur korumalı mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak. Bay kriz ve arkadaşları fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye bu ülkenin kaynaklarını heba edip gidiyor.
Bir de damat bakan vardı. O da affını istemeden önce, dahiyane bir fikirle Hazine'yi dolar ve altın üzerinden borca sokmuştu. Bunun maliyeti 710 milyar lira oldu. Nebati Bakan'ın gideceği çok yol var. 710 milyar liranın 110 milyar lirasını ödedik, 600 milyar daha var. Bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin maliyeti 940 milyar lira. Vatandaşımız ve şirketlerimizden toplanan verginin yüzde 90'ı.
Türkiye'nin CDS puanı son 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmış ama bu arkadaşların rahatı yerinde. Enflasyon milletin belini bükmüş bay kriz maaşına zam derdinde.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Önümüze sosyal medya yasası diye yasak getirdiler. Neymiş yalan habere önleme alacaklarmış. Neymiş sosyal medya yalancıymış. Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Bu yasa bir istibdat yasasıdır.
Gerçeklerden, adaletten korkuyorlar. Herkesin doğruları, gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar. Rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. Saray sefasının bitmesinden korkuyorlar. Öyle bir panik halindeler ki havuz medyasındaki düzeni sosyal medyaya taşımak için uğraşıyorlar. Biz kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz.
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