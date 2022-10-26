Akşener: Bugünkü mücadele...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Artık vakit iyilerin vaktidir. Artık vakit iktidar vaktidir. İYİ Parti iktidarı hiç olmadığı kadar iktidara yakın. O kutlu gün gelince sözümüzü mutlaka tutacağız. Emin olun ki başaracağız" diyerek sözlerine başladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştiren Akşener, "Ülkemizin yaşadığı krizler sarmalı maalesef her geçen gün büyümeye devam ediyor. Maaşlar kuşa dönmeye cepler boşalmaya devam ediyor. Ülkemizi yapboz tahtasına çeviren bu ekonomi yönetimi her hafta zihni sinir deneyi dayatıyor. Son halkası Merkez Bankası olmayan bir ülke deneyimi. Son zamanlarda varlığı meçhul olan Merkez Bankası 150 baz puan faiz indirimine gitti. Faizlerin düşüşü kağıt üzerinde kaldı. Piyasanın itibar etmediği Merkez Bankası yok hükmündedir. Bay krizin keyfi uğruna 85 milyonun geleceğiyle oynanıyor" dedi.

Akşener, "2022 bütçesinde 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi. Şimdi 330 milyar lira. Arada 90 milyar lira fark var ama bunlarda utanma belirtisi yok" diye konuştu. 90 milyar lira ile neler yapılabileceğini anlatan İYİ Parti lideri, "Ekonomiden anlayan herkes uyardı. Partilileri bile uyardı. Aynı muhteşem ekip 2023 yılı için 290 milyar lira faiz ödemesi öngörüyor" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz baronu bay kriz inat ettikçe olan milletimize oluyor. Lafla, talimatla Merkez Bankası yönetmeye çalıştıkça ekonomi gerçekleri bedel ödetiyor. Bu bedeli tabiki milletçe biz ödüyoruz. Sıkıntıların sebebi bu işbilmezliktir. Ekonominin limanı güvendir. Demokrasi olmazsa adalet duygusu kaybolursa güven olmaz. Güven olmazsa yatırım olmaz. Yatırım olmazsa iş, aş olmaz. Bu iktidar insanlarımızın güvenini kaybetti. Bugün karşımızda Türkiye'yi enflasyon canavarına kurban eden; yandaşların, lobicilerin, faizcilerin adamı bay kriz var."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİ

İYİ Parti lideri Akşener, "Bay kriz iş siyasete gelince aile kurumu üzerinde hamaset yapmayı çok sever. Ekonomik kriz almış başını gitmiş, bu arkadaş açılış peşinde. Toplumsal çöküşün ayak sesleri duyulur olmuş Sayın Erdoğan açılış peşinde. Vatandaş artık bay krizin mitinglerine gitmiyor. Çevresindekiler de işçileri, memurları miting meydanlarına götürmeye çalışıyor" dedi.

Öğretmenlerimiz yine AK Parti'nin çarpık zihniyetinin prangalarına takıldı" diyen Akşener, "Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı toplantıda saadet zincirine kurbanlar arar gibi öğretmenlere mitinge gitmeleri için talimat verdiği ortaya çıktı. Sanki İl Milli Eğitim Müdürü değil de AK Parti İl Başkanı" diye konuştu.

Akşener şunları söyledi:

"Bizim anlayışımıza göre bir devlet görevlisinin siyasi bir fikri olabilir. Ancak devleti yöneten kişilere değil, devlete bağlıdır. Kendisini göreve getiren siyasetçiye karşı minnet duygusu içinde hareket edemez. Yasaları da keyfine göre esnetemez. Şimdiden uyarıyorum; herkes ayağını denk alsın. Gözümüz bu haksız uygulamaların üzerinde olacak."

Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine değinen Akşener, "Sayın Erdoğan en son 'Giderlerse gitsinler' demişti. Şimdi de gözlerini kalan doktorlara çevirmiş. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik açığı kapatmak için yapılacaktı. Hekimlerimiz son yıllarda özel muayenehanelerde çalışmayı tercih etmeye başladı. Bu da ciddi doktor açığına sebep olmaya başladı. Böyle saçmalık olabilir mi" ifadelerini kullandı.

"SANDIK SIKIŞTIRMAYA BAŞLADI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sözlerine tepki gösteren Akşener şunları söyledi:

"Sandık yaklaştıkça AK Parti'yi panik hali almaya başladı. Sandık sıkıştırmaya başladı. Kirli zihniyetlerini ortaya döker oldular. İmza attıkları yepyeni rezaletlerle siyasetin çivisini çıkardılar. Geçen haftanın talihli nefret objesi de Kürtler oldu. Gitti Kürtleri PKK'lı ilan etti. Bazı arkadaşlarda da Cumhuriyet nefreti var. Fıtratları böyle.

Bunun son örneği de AK Parti'nin bir grup başkanvekilinin sözlerinde gördük. İşte size 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen ucube bir zihniyetin ortaya çıkışı. Bu arkadaş Kahramanmaraşlıdır. Bu arkadaşa hatırlatmak istiyorum; biz ezelden beri Türkçe konuşuyoruz. Cumhuriyet ile birlikte dilimiz değişmedi alfabemiz değişti. Türkçe sadece Türkiye'nin değil; Azerbaycan'ın da Türkmenistan'ın da Kırgızistan'ın da dilidir. Binlerce yıllık kadim tarihimizi birbirine bağlayan harçtır. Düşüncenin tuğlası kelimelerdir. Kelimelere ne kadar hakimsen düşünceler o kadar zengindir. Türkçe'nin özgürleşmesiyle toplum ile bilim arasındaki bariyerleri kaldırmıştır.

Neymiş, bu Türkçeyle düşünce üretilemezmiş. Bunu cahillikle açıklamak cahilliğin içini boşaltmak olur. Biz bu arkadaşlardan kurucu değerlere saygı göstermelerini, İstiklal kahramanlarına saygı göstermelerini beklemiyoruz. Aziz Türkçemizi obje yapmalarını da kabul etmiyoruz. Türkçe de düşünemiyor musun, o senin kapasite problemin.

Asıl mesele, 20 yıl boyunca yapamadıklarını giderayak yapabilmek için çıldırıyorlar. Cumhuriyetimizi yıpratmak için çabalıyorlar. Kurucu değerlerimizi yok etmek için uğraşıyorlar. Cumhuriyeti kuranları kötüleyip vatanı satanları yüceltenlerin ardında ne yattığını çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet, Atatürk, Türkçe, Türk düşmanı gayrimilli bir düşünce seti olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte o nedenle bugünkü mücadele AK Parti ile İYİ Parti mücadelesi değildir. Vahdettin'in gemisine binenler ile Mustafa Kemal'in vizyonun peşinde gidenlerin mücadelesidir. Aziz Türk milletine diz çöktüremeyecekler."

DEMOKRASİ

İYİ Parti lideri Akşener, "Bir ülkeyi zengin, güçlü, mutlu kılan esas faktör demokrasinin varlığıdır. Milletin hakkına girmeye, emeğine çökmeye çalışanların değil, helal kazanç peşinde koşanların insanca yaşayabilmeleri demokrasiyle mümkündür. Birimiz varsak diğerimiz de vardır diyebilmesi ancak demokrasiyle mümkündür. Demokrasi milletin oy verme hakkı, oyu alanın da hesap verme görevidir. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; hiçbir makam demokrasiden değerli değildir, hiçbir para vicdan azabıyla yaşamaktan değerli değildir. Herkesi görevini yapmaya, demokrasiye bizimle birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

FAKIBABA İYİ PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı. Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.