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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap ediyor.

Akşener, "Maziye buradan bakıp, geleceği buradan kurmak için altımızdaki mukaddes topraktan güç alıp ayağa kalkmak için, yeni bir yola çıkmak için bugün buradayız. Bugün burada tarihin sinesine çelik kalemle yazılan bin yıllık bir mücadelenin ruhu var" diye başladı.

İYİ Parti lideri, "Anadolu bir mühürdür. Bu mühür şanlı asırların mührüdür. Bu mühür aziz Türk milletinin iradesinin mührüdür. 1071'te kavuştuğumuz, 1922'de ilelebet bizim olduğunu haykırdığımız Anadolu mührünü bozmaya ne dahili ne harici hiç kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Şartlar değişmiştir ama o çelikten duruş değişmemiştir. İnsanlar değişmiştir ama o kutlu vazife değişmemiştir. Düşman değişmiştir ama Hakk'a tapan Türk milletinin o mutlak zaferi değişmemiştir" diye sözlerini sürdürdü.

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İKTİDARIN 90 GÜNÜ "Seçimlerin üzerinden tam 90 güç geçti" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Hem seçilen yeni iktidara yeni icraatlarını göstermesi için kredi verilir, hem de muhalefet kendi muhasebesini yapar. Biz de muhasebemizi yaptık. Sonuçları paylaşacağım. Ama iktidarın 90 gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunmak istiyorum" dedi. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti milletimize birçok vaatte bulunmuştur. 90 güne baktığımızda maalesef bu vaatlerden uzaklaştıklarını görüyoruz. Yapılan son maaş zamları yürürlüğe girmeden erimeye başladı. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Kendi işbilmezliklerini yine milletimiz ödüyor. Kaç bakan, kaç başkan, kaç bürokrat harcadılar yine de beceremediler. Siyaset sadece seçim kazanmaktan ya da kaybetmekten ibaret değildir. Kendi insanına faydalı iş yapabilmektir. AK Parti iktidarı memleketi kendi elleriyle içine soktuğu krizden çıkarmak için hala milletin cebine el uzatıyor. Her gün tırmanan fiyatlarla, durmayan zamlarla enflasyonun bedelini millete ödetmeye devam ediyor. REKLAM Buradan yeni ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum; siz Türk milletine karşı sorumlusunuz. Doğruları vakit kaybetmeden yapın. Vergileri orta ve dar gelirliler için değil, imtiyazlı kesimler için artırmak sizin elinizde. Fakir fukaradan elinizi çekin, orta direği fakir etmekten vazgeçin. Tasarrufu sadece milletten beklemek yerine başta saray olmak üzere kamudaki israfa son vermek sizin elinizde. 90 gün geçti ama ortada ne bir plan ne bir program var. AK Parti'nin en büyük planı vitrine koydukları yeni isimlerle zaman kazanmak. Yeni gelenler ise patronları kızdırmadan çözüm üretmeye çalışıyor. Kur korumalı mevduattan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Sadece KKM nedeniyle milletimize ödetilen milyarlarca lira ne olacak? Bunun hesabını kim verecek?

"İSTİKRAR VE ADALETİ TESİS ETMEK ŞART" Ülkemizi bir avuç şaibeli ülkeden gelecek paraya muhtaç ettiler. Varlıklarımızı fütursuzca, programsızca, milli güvenlik çıkarlarımızı düşünmeden satarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Biz yabancı yatırımcıya karşı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetinin korunduğu müddetçe dışarıdan para bulunabilir. Ancak ülkemizin ihracata yönelik sektörleri daha üretken yapacak, çalışanların refahını yükseltecek yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için ekonomide istikrarı ve hukukta adaleti tesis etmemiz şart." REKLAM

"SIĞINMACI KONUSU BEKA MESELESİDİR" "Bir diğer sorunumuz sığınmacılar meselesi" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Türk milletinin toplumsal güvenliği risk altına alınmış durumda. Türkiye'nin her şehri Suriyelilerle, Afganlarla doldu. Sokaklar, parklar nereden girdiği bilinmeyen, sayılarının bilinmediği sığınmacılarla kaynarken bunu insani ve İslami bir görev kabul eden aymazlık böyle açıklar oldu. Sığınmacı konusu beka meselesidir" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri, "Bin yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz maneviyatımız başka kültürlerden yeşermiş itikatların hedefi haline geliyor. İşsizlik birçok sektörde sığınmacıların çalıştırılması nedeniyle istihdam krizi haline geldi. Çoğunun sigortasız, vergisiz çalıştırılması sonucu kayıt dışı ekonomi oluştu. Gettolar oluşturup kendi işletmeleriyle birbirlerine hizmet ettikleri minyatür Suriyeler kuruyorlar. Toplumsal sorunlar yeniden ortaya çıkıyor. En önemlisi İŞİD ve PKK gibi terör örgütleri tehditlerini ülkemize yönelttiklerinden büyük bir iç güvenlik sorununa dönüştüler" dedi. Meral Akşener, "Önce hiçbir sorun 'yokmuş' gibi davrandılar. Şimdi de geri adım 'atıyormuş' gibi yapıyorlar. Gerçeğin öyle olmadığı apaçık ortada. Sayısını kendilerinin bilmediği binlerce kişi sınırdan girerken birkaç yüz kişiyi göndermek şuursuzluktur. Hayatınızda hiç havuz problemi de mi çözmediniz? 5 kişi giriyor, 2 kişi çıkıyorsa sığınmacı sayısı artıyor mudur, azalıyor mudur?" diye konuştu. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan iktidara seslenmek istiyorum; kimse kimseyi kandırmasın. Bizim Türk milli kimliğinin hayati tehdit altında kalmasına tahammülümüz yok. Sınırlarımızın kevgire dönmesinde daha fazla tahammülümüz yok. Milli Göç Doktrinimiz ortada. Buyurun kullanın. Derhal ve bir an önce sınırlarımızda tam kontrol sağlayın. Sığınmacıların ülkelerine dönüşünü hızlandırın. Göçün engellenmesini kalıcı olarak sağlamak için uluslararası işbirlikleri geliştirin. Sığınmacılara vatandaşlık vermeyin. Tüm ayrıcalıkları da derhal iptal edin. Şimdi icraat zamanı."