İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de TSK'ya yönelik rejim tarafından düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Orada bulunan askerlerimizin ayağına taş değmesin. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptım. Arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız." dedi.

Meral Akşener, CHP'nin Meclis'te kapalı oturum talebine ilişkin, "Olmasında fayda var" değerlendirmesinde bulundu.