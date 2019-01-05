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İYİ Parti 99 adayını daha açıkladı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti, 99 adayını daha duyurdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ile de ‘güçbirliği’ çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor" dedi

05.01.2019 - 11:33 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
İYİ PARTİ

İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 99 adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu adaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi ile de ‘güçbirliği’ çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Adayların CHP ile yapılan görüşmelerin ardından belirlendiğini kaydeden Dervişoğlu, açıklanan isimlere başarılar diledi.

İşte o liste:

 İLİLÇEBELDEADAY
1AKSARAYMERKEZ ÖZHAN TÜREMİŞ
2ARDAHANMERKEZ METE ÖZDEMİR
3BAYBURTMERKEZ YUNUS ÖZYILDIRIM
4DÜZCEMERKEZ ÖMER KÜÇÜK
5KARAMANMERKEZ ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
6KİLİSMERKEZ AHMET NALÇACIOĞLU
7SİİRTMERKEZ AHMET ÖZGÜR
8AFYONKARAHİSARÇOBANLAR SEFA DEĞİRMEN
9AFYONKARAHİSARDİNAR SAFFET ACAR
10AFYONKARAHİSARSANDIKLI ASIM ORHAN
11AFYONKARAHİSARSULTANDAĞIDEREÇİNEAYKUT OKUMUŞ
12ANTALYAALANYA ABDULLAH SÖNMEZ
13ANTALYAGÜNDOĞMUŞ SULTAN ÇETİN
14ANTALYAKORKUTELİ HALİL KARA
15ANTALYASERİK YUSUF MECEK
16AKSARAYMERKEZHELVADERETUNCER SOYAL
17AKSARAYMERKEZBAĞLIKAYA TUNCAY ÖZKARACA
18AKSARAYSULTANHANI SELİM TEMEL
19AKSARAYGÜZELYURTSELİMESEFER ÖZDEMİR
20BİLECİKOSMANELİ BEKİR TORUN
21BİLECİKPAZARYERİ NECMİYE BEĞEN
22BİLECİKSÖĞÜT HALİL AYDOĞDU
23BOLUGEREDE ORHAN ÜNALDI
24BOLUSEBEN ENVER ERKAYGUSUZ
25BOLUMERKEZKARACASU YASİN BEKTAŞ
26ÇANAKKALEGÖKÇEADA ÜNAL ÇETİN
27ÇANKIRIKORGUN ARİF SOYSAL
28ÇANKIRIILGAZ HAKKI YALÇIN
29ÇORUMALACA SERDAR COŞKUN
30ÇORUMDODURGA BİLGİ TERLEMEZOĞLU
31ÇORUMİSKİLİP MUHSİN KOCASARAÇ
32ÇORUMKARGI KEMAL ZİNCİRLİ
33ÇORUMMECİTÖZÜ BÜLENT BORA BALTACI
34ÇORUMOSMANCIK ÖZHAN UYSALER
35ÇORUMSUNGURLU ABDULKADİR ŞAHİNER
36ÇORUMUĞURLUDAĞ ORHAN TORUN
37DENİZLİBAKLAN MEHMET YAĞCI
38DENİZLİBEYAĞAÇ İSMET ŞENER
39DENİZLİÇAL MEHMET ÖZTÜRK
40DENİZLİÇARDAK ERDİL CENGİZ
41DENİZLİÇAMELİ ENDER YILMAZ
42DÜZCEAKÇAKOCA HAYDAR AKIN
43DÜZCEÇİLİMLİ MUSTAFA ÖZTÜRK
44DÜZCEKAYNAŞLI MERT FATİH KESGİN
45ELAZIĞAĞIN YILMAZ SERTTAŞ
46ELAZIĞMADEN MUSA ORHAN
47ELAZIĞARICAKERİMLİMEHMET AYIK
48ERZİNCANÇAYIRLI BİROL BAHADIR
49ERZİNCANREFAHİYE GÜNGÖR KUTLU
50ERZİNCANTERCANÇADIRKAYAZAKİR TAŞTAN
51GİRESUNDOĞANKENT İSMAİL TARI
52GİRESUNESPİYE İBRAHİM ÖNAL
53GİRESUNŞEBİNKARAHİSAR OKTAY ALP
54GİRESUNYAĞLIDERE METİN TURGUT
55ISPARTAGELENDOST MUSTAFA ÖZMEN
56ISPARTASENİRKENT NURULLAH CABAOĞLU
57ISPARTASÜTÇÜLER ARİF DEMİRKAYA
58KARSARPAÇAY  TALİP SÖNMEZ
59KARSSELİM NAZIM İRFAN TANRIKULU
60KASTAMONUKÜRE KAMİL AYDINLI
61KASTAMONUPINARBAŞI BAYRAM SARIMEŞE
62KASTAMONUTOSYA MUSTAFA GÜVENÇ
63KAYSERİDEVELİ ALİ AĞCA
64KAYSERİTALAS OSMAN HAYMANA
65KAYSERİPINARBAŞI CUMA SAĞLAM
66KAYSERİYAHYALI ABDULLAH YILMAZ
67KIRIKKALEDELİCE SERKAN KOCAOĞLU
68KIRIKKALEKESKİN NECATİ ALSANCAK
69KIRIKKALEYAHŞİHAN İSMAİL DURSUN KUZUCU
70KIRIKKALEMERKEZHACILARVEDAT ALAKUŞ
71KOCAELİDERİNCE NURCAN ACAROĞLU GÖKTAŞ
72KOCAELİGEBZE BURCU ÇETİNKAYA
73KOCAELİKANDIRA ERCÜMET ŞAHİN
74KOCAELİKÖRFEZ SALİH RECEP ŞİRİN
75KONYABOZKIR KEMAL ESENKAYA
76KONYAÇUMRA RAFET GÜLŞEN
77KONYADOĞANHİSAR ABDULLAH KOÇ
78KONYAEREĞLİ YAŞAR YAMAN
79KONYASEYDİŞEHİR MUAMMER URHAN
80KONYAYUNAK HALİM YILDIRIM
81KÜTAHYAALTINTAŞ MENDERES AYDIN
82KÜTAHYADOMANİÇ ŞERİF YILMAZ
83KÜTAHYAGEDİZ ERDOĞAN DİRİCAN
84KÜTAHYAGEDİZGÖKLERMEHMET ASİLTÜRK
85KÜTAHYASİMAV METİN KARAKUYU
86MALATYA DOĞANŞEHİR RAHMİ KURNAZ
87MALATYA PÖTÜRGE MURAT TANRIVERDİ
88MALATYA YEŞİLYURT CEM PARLAK
89NEVŞEHİRGÜLŞEHİR  VAHDİ ARISOY
90NEVŞEHİRKOZAKLI CANER DEMİR
91NEVŞEHİRMERKEZÜÇHİSARMEHMET TÜRKE
92SİİRTBAYKAN METİN SÖYÜNCÜ
93SİİRTKURTALAN LOKMAN DİLEK
94SİİRTPERVARİ İSMAİL BİLEN
95SİİRTŞİRVAN YUSUF İNCECİK
96YOZGATAKDAĞMADENİ NAZIM ALTUN
97YOZGATÇEKEREK DURAN ÖZKAN
98YOZGATSARAYKENT OSMAN ÇİFTÇİEL
99YOZGATYENİFAKILI SONER YALÇIN

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