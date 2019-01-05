İYİ Parti 99 adayını daha açıkladı

05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 99 adayını daha açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu adaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi ile de ‘güçbirliği’ çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Adayların CHP ile yapılan görüşmelerin ardından belirlendiğini kaydeden Dervişoğlu, açıklanan isimlere başarılar diledi.
İşte o liste:
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|1
|AKSARAY
|MERKEZ
|ÖZHAN TÜREMİŞ
|2
|ARDAHAN
|MERKEZ
|METE ÖZDEMİR
|3
|BAYBURT
|MERKEZ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|4
|DÜZCE
|MERKEZ
|ÖMER KÜÇÜK
|5
|KARAMAN
|MERKEZ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|6
|KİLİS
|MERKEZ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|7
|SİİRT
|MERKEZ
|AHMET ÖZGÜR
|8
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|SEFA DEĞİRMEN
|9
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|SAFFET ACAR
|10
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|ASIM ORHAN
|11
|AFYONKARAHİSAR
|SULTANDAĞI
|DEREÇİNE
|AYKUT OKUMUŞ
|12
|ANTALYA
|ALANYA
|ABDULLAH SÖNMEZ
|13
|ANTALYA
|GÜNDOĞMUŞ
|SULTAN ÇETİN
|14
|ANTALYA
|KORKUTELİ
|HALİL KARA
|15
|ANTALYA
|SERİK
|YUSUF MECEK
|16
|AKSARAY
|MERKEZ
|HELVADERE
|TUNCER SOYAL
|17
|AKSARAY
|MERKEZ
|BAĞLIKAYA
|TUNCAY ÖZKARACA
|18
|AKSARAY
|SULTANHANI
|SELİM TEMEL
|19
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|SELİME
|SEFER ÖZDEMİR
|20
|BİLECİK
|OSMANELİ
|BEKİR TORUN
|21
|BİLECİK
|PAZARYERİ
|NECMİYE BEĞEN
|22
|BİLECİK
|SÖĞÜT
|HALİL AYDOĞDU
|23
|BOLU
|GEREDE
|ORHAN ÜNALDI
|24
|BOLU
|SEBEN
|ENVER ERKAYGUSUZ
|25
|BOLU
|MERKEZ
|KARACASU
|YASİN BEKTAŞ
|26
|ÇANAKKALE
|GÖKÇEADA
|ÜNAL ÇETİN
|27
|ÇANKIRI
|KORGUN
|ARİF SOYSAL
|28
|ÇANKIRI
|ILGAZ
|HAKKI YALÇIN
|29
|ÇORUM
|ALACA
|SERDAR COŞKUN
|30
|ÇORUM
|DODURGA
|BİLGİ TERLEMEZOĞLU
|31
|ÇORUM
|İSKİLİP
|MUHSİN KOCASARAÇ
|32
|ÇORUM
|KARGI
|KEMAL ZİNCİRLİ
|33
|ÇORUM
|MECİTÖZÜ
|BÜLENT BORA BALTACI
|34
|ÇORUM
|OSMANCIK
|ÖZHAN UYSALER
|35
|ÇORUM
|SUNGURLU
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|36
|ÇORUM
|UĞURLUDAĞ
|ORHAN TORUN
|37
|DENİZLİ
|BAKLAN
|MEHMET YAĞCI
|38
|DENİZLİ
|BEYAĞAÇ
|İSMET ŞENER
|39
|DENİZLİ
|ÇAL
|MEHMET ÖZTÜRK
|40
|DENİZLİ
|ÇARDAK
|ERDİL CENGİZ
|41
|DENİZLİ
|ÇAMELİ
|ENDER YILMAZ
|42
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|HAYDAR AKIN
|43
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|44
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|MERT FATİH KESGİN
|45
|ELAZIĞ
|AĞIN
|YILMAZ SERTTAŞ
|46
|ELAZIĞ
|MADEN
|MUSA ORHAN
|47
|ELAZIĞ
|ARICAK
|ERİMLİ
|MEHMET AYIK
|48
|ERZİNCAN
|ÇAYIRLI
|BİROL BAHADIR
|49
|ERZİNCAN
|REFAHİYE
|GÜNGÖR KUTLU
|50
|ERZİNCAN
|TERCAN
|ÇADIRKAYA
|ZAKİR TAŞTAN
|51
|GİRESUN
|DOĞANKENT
|İSMAİL TARI
|52
|GİRESUN
|ESPİYE
|İBRAHİM ÖNAL
|53
|GİRESUN
|ŞEBİNKARAHİSAR
|OKTAY ALP
|54
|GİRESUN
|YAĞLIDERE
|METİN TURGUT
|55
|ISPARTA
|GELENDOST
|MUSTAFA ÖZMEN
|56
|ISPARTA
|SENİRKENT
|NURULLAH CABAOĞLU
|57
|ISPARTA
|SÜTÇÜLER
|ARİF DEMİRKAYA
|58
|KARS
|ARPAÇAY
|TALİP SÖNMEZ
|59
|KARS
|SELİM
|NAZIM İRFAN TANRIKULU
|60
|KASTAMONU
|KÜRE
|KAMİL AYDINLI
|61
|KASTAMONU
|PINARBAŞI
|BAYRAM SARIMEŞE
|62
|KASTAMONU
|TOSYA
|MUSTAFA GÜVENÇ
|63
|KAYSERİ
|DEVELİ
|ALİ AĞCA
|64
|KAYSERİ
|TALAS
|OSMAN HAYMANA
|65
|KAYSERİ
|PINARBAŞI
|CUMA SAĞLAM
|66
|KAYSERİ
|YAHYALI
|ABDULLAH YILMAZ
|67
|KIRIKKALE
|DELİCE
|SERKAN KOCAOĞLU
|68
|KIRIKKALE
|KESKİN
|NECATİ ALSANCAK
|69
|KIRIKKALE
|YAHŞİHAN
|İSMAİL DURSUN KUZUCU
|70
|KIRIKKALE
|MERKEZ
|HACILAR
|VEDAT ALAKUŞ
|71
|KOCAELİ
|DERİNCE
|NURCAN ACAROĞLU GÖKTAŞ
|72
|KOCAELİ
|GEBZE
|BURCU ÇETİNKAYA
|73
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ERCÜMET ŞAHİN
|74
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|SALİH RECEP ŞİRİN
|75
|KONYA
|BOZKIR
|KEMAL ESENKAYA
|76
|KONYA
|ÇUMRA
|RAFET GÜLŞEN
|77
|KONYA
|DOĞANHİSAR
|ABDULLAH KOÇ
|78
|KONYA
|EREĞLİ
|YAŞAR YAMAN
|79
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|MUAMMER URHAN
|80
|KONYA
|YUNAK
|HALİM YILDIRIM
|81
|KÜTAHYA
|ALTINTAŞ
|MENDERES AYDIN
|82
|KÜTAHYA
|DOMANİÇ
|ŞERİF YILMAZ
|83
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|ERDOĞAN DİRİCAN
|84
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|GÖKLER
|MEHMET ASİLTÜRK
|85
|KÜTAHYA
|SİMAV
|METİN KARAKUYU
|86
|MALATYA
|DOĞANŞEHİR
|RAHMİ KURNAZ
|87
|MALATYA
|PÖTÜRGE
|MURAT TANRIVERDİ
|88
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|CEM PARLAK
|89
|NEVŞEHİR
|GÜLŞEHİR
|VAHDİ ARISOY
|90
|NEVŞEHİR
|KOZAKLI
|CANER DEMİR
|91
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|ÜÇHİSAR
|MEHMET TÜRKE
|92
|SİİRT
|BAYKAN
|METİN SÖYÜNCÜ
|93
|SİİRT
|KURTALAN
|LOKMAN DİLEK
|94
|SİİRT
|PERVARİ
|İSMAİL BİLEN
|95
|SİİRT
|ŞİRVAN
|YUSUF İNCECİK
|96
|YOZGAT
|AKDAĞMADENİ
|NAZIM ALTUN
|97
|YOZGAT
|ÇEKEREK
|DURAN ÖZKAN
|98
|YOZGAT
|SARAYKENT
|OSMAN ÇİFTÇİEL
|99
|YOZGAT
|YENİFAKILI
|SONER YALÇIN
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