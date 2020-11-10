İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı 5 bölgede yarından itibaren kısıtlayıcı tedbirleri artırmaya karar verdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte'nin 4 Kasım'da açıkladığı, ülke genelinde karantina uygulamak yerine risk seviyesine göre bölgeleri 3 kategoriye ayırma stratejisi kapsamında bazı bölgelerde tedbirler artırılacak.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, daha önce sarı ile orta riskli kategoride olan Abruzzo, Basilicata, Ligurya, Toskana ve Umbria bölge yöneticilerine, artan risk nedeniyle yarından itibaren tedbirlerin daha sıkı olduğu turuncu kategoriye alındıklarını bildirdi.
Turuncu ile orta-yüksek risk kategorisindeki bölge sayısı, Sicilya ve Puglia'ya bu 5 bölgenin eklenmesiyle 7'ye çıktı.
Turuncu kategorideki bölgelerde, restoran, bar gibi işletmelerin faaliyetleri evlere paket servis dışında askıya alınırken, buralarda oturanların başka bölgelere ve bölge içinde şehirler arası seyahat etmesine de "kanıtlanmış iş, sağlık ve acil gerekçe" olmadığı müddetçe izin verilmiyor.
Ülke genelinde saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması da devam ediyor.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı da bütün valiliklere gönderdiği genelgeyle açık alanlarda maske denetiminin artırılmasını ve kalabalık oluşmasının önlenmesini istedi.
"VERİLER ÖNGÖRÜLEN EŞİĞİ AŞTI"
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, Kovid-19 salgınına yönelik haftalık değerlendirme için düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün dolaşımı Avrupa çapında önemli ölçüde arttı. Ülkemizde veriler öngörülen eşiği aştı. Önemli oranda büyüme var, her 100 bin kişide 100 vakanın üzerinde." dedi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının arttığını, bu nedenle bazı bölgelerde sağlık hizmetlerinin dayanıklılık eşiğine yaklaştığına dikkati çeken Brusaferro, virüsün bulaşma katsayısı Rt'yi 1'in altına indirmeleri gerektiğini söyledi.
Brusaferro, "Vakalardaki ortalama yaş ne yazık ki artıyor ve yavaş yavaş 50 yaşa yaklaşıyor. Bu sırada 70 yaş üzerinde de artan sayıda vaka görülmeye başladı." diye konuştu.
GENEL KARANTİNA İHTİMALİ
İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de katıldığı bir televizyon programında, 15 Kasım'da topyekun karantinaya gidilip gidilmeyeceğine yönelik bir soruya, "Her şey virüsün en son önlemler karşısında ilerlemesine bağlı. Bu sadece son kararnameye değil, aynı zamanda birçok bölgenin açık alanlarda zorunlu hale getirdiği maske kullanımına da bağlı." yanıtını verdi.
Sileri, salgın yayılma eğrisinin artık düz bir grafik çizmesini umduğunu, aksi takdirde 15-20 Kasım'dan sonra ülke geneline yayılan önlemlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.
Sileri, yaklaşan Noel Bayramı'nda kalabalık aile yemeklerinden bu yıl kaçınılması gerektiğini dile getirdi.
İtalya'da salgının başladığı şubat ayından bu yana yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti, 960 bini aşkın kişide Kovid-19 tespit edildi.
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