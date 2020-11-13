Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
AA'nın haberine göre, böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.
Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.
5 BÖLGENİN RİSK SEVİYESİ ARTIRILIYOR
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bu akşam Campania ve Toskana bölgelerinin orta riskli sarı kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de sarıdan, orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındığına dair kararı imzalayacağı belirtildi.
Campania Bölgesi’nin merkez şehri Napoli’nin belediye başkanı Luigi De Magistris, Bakan Speranza ile görüştüğünü ve Campania'nın da 15 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge olacağının kendisine söylendiğini açıkladı.
Buna göre, yayılmanın yüksek ve hastane kapasitelerinin yoğun baskı altında olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde şehirlerarası seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak. Tüm restoranlar sadece paket servis için açık olacak ve AVM’ler kapalı tutulacak.
Sadece gıda ürünleri satan yerler ve eczaneler açık kalacak. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim sürecek, lise ve yüksek öğrenimde uzaktan eğitime geçilecek.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!