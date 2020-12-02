İtalya 101 yaşındaki kadını konuşuyor!

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 101 yaşındaki Maria Orsingher isimli kadının üç kere koronavirüse yakalanıp iyileştiği iddia edildi.
İtalya'nın kuzeyinde yer alan Sondrio kentinde yaşayan 1919 doğumlu Orsingher, İspanyol gribinin yayılmaya başladığı zaman doğdu, İkinci Dünya Savaşı sırasında evlendi. Mücadelelerle dolu hayatında 101 yaşında da üç kere koronavirüsü atlattı.
Corriere della Sera'nın aktardığı habere göre, Orsingher'e ilk kez Şubat ayında koronavirüs teşhisi kondu. Kızı Carla, doktorların annesinin ileri yaşına rağmen nefes darlığı yaşamadan virüsü yenmesinin şaşkınlık yarattığını söyledi.
Orsingher'e, Eylül ayında da hafif semptomlar göstermesinin ardından koronavirüs testi yapıldı. İkinci testinin pozitif çıkması sonucu, 18 gün boyunca tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
"DİRENCİNE HAYRAN KALDIK"
Doktorlar yerel basına yaptıkları açıklamada 101 yaşındaki kadının önlem olarak hastanede tutulduğunu ve "direncine hayran kaldıklarını" söyledi. 101 yaşındaki kadının hastanedeyken nefes almakta zorluk çekmediği ifade etti.
Orsingher'in yaşadığı huzurevinde yaşayan tüm yaşlılara düzenli bir şekilde koronavirüs testi yapılıyor. Geçtiğimiz ay yapılan testte ise Orsingher'in testi yine pozitif çıktı, ancak hiç semptom göstermedi.
Corriere della Sera gazetesine açıklama yapan doktoru Carlo Signorelli, 3 kez pozitif tanısı konulan yaşlı kadının testlerde hatalı bir şekilde negatif çıkmış olabileceğini ifade etti.
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