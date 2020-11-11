İstismar dehşetinde flaş gelişme!

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, mağdur öğrencilerin aileleri ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
AA'nın haberine göre Köksar, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Köksar'a 26 çocuğa yönelik "Tehdit, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma ile zincirleme şekilde basit ve nitelikli cinsel istismar" suçlarından 621 yıl hapis cezası verdi.
Heyet, sanığın bir öğrenciye "cinsel istismar" suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, Mahmut Aydın Köksar'ın öğretmenlikten men edilmesine hükmederken, yargılama sürecinden pişmanlık göstermemesi nedeniyle de indirim hükümlerini uygulamadı.
Yargılama sonunda mağdur öğrencilerin aileleri gözyaşları arasında mahkeme heyetine alkışlarla teşekkür etti. Duruşma sonunda Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Avukatı Serap Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını ve kararın bir üst mahkemece onanmasını temenni ettiklerini söyledi.
"BUGÜN ADALET YERİNİ BULDU"
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da 27 çocuk içindeki bir çocuğun konuşmasıyla sanığın 600 yılı aşkın bir ceza aldığını vurguladı.
Küçük bir çocuğun konuşmasıyla bu ülkenin bir istismarcıdan kurtulduğunun altını çizen Özkan, "Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. O çocuğa şunu demek istiyorum; Güzel çocuğum, iyi ki konuştun ve o istismarcıyı içimizden temizledin. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi. Bize şu mesajı verdi; Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz. O yüzden 'Adalet mülkün temelidir' yazısı gönüllerimizde vuku buldu, bugün adalet yerini buldu." diye konuştu.
UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da verilen karardan mutlu olduklarını belirterek, "Devletimiz, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararla devletimize güven vermiştir. Yasalarda bir sorun yok ama yasa uygulayıcılarımızda bir sorun var. Bugün burada sanığa 600 yıla aşkın bir ceza verildi." şeklinde konuştu.
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