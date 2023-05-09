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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başlıyor

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin 36 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Giriş: 09.05.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başlıyor
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başlıyor
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DHA

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek. Sanıkların hakim karşısına çıkacağı duruşmada savunmalarını yapmaları bekleniyor. Duruşma 3 gün sürecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtildi.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu anlaşılan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde ülkemize gönderildikleri belirtildi.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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