İşten çıkarma yasağı bugün sona eriyor

Kovid – 19 pandemisi dolayısıyla 17 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi. Kanunda, yasağın 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmasına yetki tanındı. O tarihten bu yana Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılan işten çıkarma yasağı için tanınan kanuni süre bugün doluyor.

İşten çıkarma yasağının devam edebilmesi için yeni bir kanun değişikliği gerekiyor. Şu ana kadar kanun değişikliği yapılmadığından 1 Temmuz’da işten çıkarma yasağı fiilen sona erecek. İşten çıkarma yasağına ilişkin bundan sonra yeni bir kanun çıkartılsa bile geriye dönük uygulanamayacak.

İşten çıkarma yasağına paralel işverene tanınan işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi ve ücretsiz izne çıkartılan işçilere aylık 1500 TL tutarındaki nakdi ücret desteği de bugün sona eriyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Son 3 yılda 600 gün olan prim koşulu 450 güne, son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu da 60 güne indirilmişti. Pandemi döneminde işçilere verilen kısa çalışma ödeneğinin süresi de bugün doluyor.

İŞSİZLİK FONUNDAN 48 MİLYAR TL HARCANDI



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla pandeminin başından beri 3 milyon 849 bin kişi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne çıkartılan 3 milyon 501 kişi de nakdi ücret desteği aldı.

Pandemiden etkilenen işçilere mayıs sonu itibarıyla 35 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 12.8 milyar lira da nakdi ücret desteği olmak üzere toplam 48 milyar lira ödeme yapıldı.

Haziran ayında kısa çalışma yaptırılan ve ücretsiz izne çıkartılan işçiler için gelecek hafta ödeme yapılacak. Onlar da dahil edildiğinde pandemi nedeniyle fondan yapılan harcamalar daha da artacak.

MAYIS AYINDA 2 MİLYON İŞÇİ KISA ÇALIŞMAYA VE ÜCRETSİZ İZNE AYRILDI



Geçen yıl nisanda 3 milyon 243 bin, mayısta 3 milyon 282 bin kişiye ulaşan kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı haziranda 2 milyon 487 bin, temmuzda 1 milyon 775 bin, ağustosta 1 milyon 303 bin, eylülde 1 milyon 52 bin, ekim ayında da 967 bin kişi oldu. Kasım ayından itibaren tekrar artışa geçerek 1 milyon 16 bin kişi olan kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı aralıkta 1 milyon 386 bin, bu yılın ocak ayında 1 milyon 401 bin, şubatta 1 milyon 329 bin, martta 1 milyon 158 bin, nisanda 1 milyon 87 bin, mayıs ayında da 1 milyon 177 bin kişi oldu.

İşten çıkarma yasağının başladığı geçen yılın nisan ayında 880 bin kişi olan ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı mayısta 1 milyon 204 bine yükseldi. Haziranda 1 milyon 235 bin, temmuzda 813 bin, ağustosta 737 bin, eylülde 669 bin, ekimde 604 bin, kasımda 699 bin, aralıkta 701 bin oldu. Bu yılın ocak ayında 860 bin kişi olarak gerçekleşen ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı şubatta 752 bin, martta 761 bin, nisanda 863 bin, mayıs ayında da 997 bin kişi oldu.