İşte tsunaminin vurduğu bölgedeki tablo!

AFAD verilerine göre Seferihisar açıklarında saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularının yükselmesi sebebiyle Sığacık mahallesi göle döndü.
DHA'nın haberine göre, yaklaşık 1.5 metreyi bulan sular sebebiyle birçok ev ve işyerini su basarken, sele kapılan Fatma Erçetin de (86) boğularak hayatını kaybetti.
Suların çekilmesinin ardından bölgede elektrikler kesilirken, birçok dükkan kullanılamaz hale geldi. Taşan sular sebebiyle birçok araç da sürüklendi. Depremin ardından bölgeye Kızılay, AFAD, UMKE, itfaiye, AKS 110 ekipleri sevk edilirken, temizleme çalışmaları da devam ediyor.
Yükselen deniz suyu sebebiyle otomobili zarar gören Murat Acargül (50),“Arabamı çarşıya park etmiştim. Depremden yaklaşık yarım saat sonra büyük bir panik oluştu. Yatların birbirlerine vurma sesini duyduktan sonra sular bir metre yükseldi ve arabaları kibrit gibi savurdu. Sular çekildikten 5 dakika sonra daha şiddetli olarak geldi. Kaleiçi’nde her yer su içinde kaldı" dedi.
‘MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK’
Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş de maddi hasarın fazla olduğunu belirtti. Keleş, “Depremden sonra deniz çekildi ve top sahası gibi oldu. Bizler de insanlara uzaklaşmaları gerektiğini söyledik. Kaçan kaçtı, kaçmayan etkilendi. Dışarıda kalan insanları sahibi olduğumuz kafeye soktuk. Mahallemizde maddi hasar çok büyük. Maalesef bir de can kaybımız var. Tekneler, arabalar, dükkanlar ve Kaleiçi çok hasar gördü" ifadelerini kullandı.
Bölgede fırın işleten Talat Tokdil, “Depremde limanın karşısındaki fırınımda çalışıyordum. Aşırı bir gürültüyle geldim. İlk anda 8-10 kişi dışarıya çıkıp bekledik. Yaklaşık yarım saat sonra sular yükseldi. Her yer balçık ve çamur oldu. Sandalye ve masalarımız da kullanılamaz halde. Maddi zararımız var. Buzdolaplarımızın motorları büyük ihtimalle yanmıştır. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.
Sığacık’ta ikamet eden Mustafa Kılınç ise yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek için dolaştıklarını belirterek, “22 yıldır buradayım ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Çocukluğumun geçtiği yeri böyle görünce çok üzüldüm. Birçok iş yeri sahibi yazın kazandığı parayı buraya harcayacak. Biz de yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için dolaşıyoruz" şeklinde konuştu.
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