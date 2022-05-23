İşte rüşvetin görüntüsü! Avukata dikkat çeken operasyon

Söğüt Belediyesi, geçen şubat ayında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 6,5 dönümlük 2 araziye gençlik merkezi yapma amacıyla proje hazırlayıp, arazinin kamulaştırılması için dava açtı.
DHA'nın haberine göre, davaya hazine avukatı olarak atanan Alptekin Y., iddiaya göre, işlemlerin hızlandırılması ve kamulaştırma bedelinin düşük maliyetlerde çıkarılması için belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir´den 600 bin lira rüşvet istedi.
EMNİYET GÜÇLERİ TAKİBE ALDI
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve avukat İspir, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı´na hazine avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen Bilecik Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Alptekin Y.´yi takibe aldı. Alptekin Y., belediye avukatı İspir ile yaptığı görüşmelerin ardından rüşvet olarak 450 bin lirada anlaştı.
Belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir, Alptekin Y. ile edilen bir kafeteryada buluştu. İspir, daha önceden seri numaraları alınmış içinde 450 bin lira olan çantayı Alptekin Y.´nin oturduğu masadan altına koydu. İkilinin kısa süreli sohbetinin ardından belediye avukatının mekandan ayrılmasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Alptekin Y., içinde 450 bin lira olan çantayla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından avukat Alptekin Y.´nin paraları aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman A.´yı arayıp, `Beni buradan aldır´ dediği, 3 dakika sonra ise Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y.´yi arayıp `teslimat geldi´ dediği de teknik takibe takıldı.
SAVCI OPERASYONU GENİŞLETTİ
Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, teknik takibe düşen görüşmelerin ardından operasyonu genişletti. Süleyman A. ve Aytekin Y. alınan ifadelerin ardından serbest bırakılırken, avukat Alptekin Y., geçen 17 Şubat'ta tutuklanırken, 16 Mart´ta ise tahliye oldu. Söğüt Cumhuriyet Savcılığı´nın detaylı araştırmalarının ardından avukat Alptekin Y.´nin, Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesap açtırdığı ve kendi hesaplarıyla birlikte yaklaşık 500 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Güveni kötü kullanma suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan avukat Alptekin Y., 13 Nisan´da tutuklanırken, pişmanlık yasasından faydalanarak parayı kuruma iade etmesinin ardından 13 Mayıs'ta yeniden tahliye oldu.
6 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, 6 şüpheliyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede bilirkişiler Burhan K., Hasan B. ve Abdülmuhtalip K. hakkında 'gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Avukat Alptekin Y. ve Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y. hakkında 'rüşvet almak ve suça iştirak' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla, Söğüt Mal Müdürü Süleyman A. hakkında 'rüşvet almak suçuna yardım' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aytekin Y. hakkında ayrıca 'yargı görevi yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.
RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Söğüt ilçesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Avukat İspir ile rüşveti almaya gelen hazine avukatı Alptekin Y.´nin bir kafeteryada buluştuğu anların görüntülerinde; hazine avukatının para dolu çantayı alıp dışarı çıktığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı anlar yer aldı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduklarını ifade ederek süreci şöyle anlattı:
"Mahkeme bilirkişi tayin etti. Söğüt İlçe Mal Müdürü'nü görevlendirmiş ve mal müdürlüğü tarafından da avukat hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı gençlik merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir'i WhatsApp'tan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine avukatımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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