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İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

8.5 MİLYON TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak´tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 BİN 251 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251´i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün 1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor:

İŞTE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.