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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; komedyen Cem Yılmaz, oyuncular Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya oluyor.

Fatih Altaylı ile Bire Bir Çarşamba akşamı saat 23.10'da Bloomberg HT'de!