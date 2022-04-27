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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; işletmeci İzzet Çapa, müzisyen Gökhan Türkmen, şarkıcı-sunucu Tuğba Ünal, şef Murat Bozok, dünya turunu tamamlayan Zehra ve Hasan Şirin oluyor.

Fatih Altaylı ile Bire Bir Çarşamba akşamı saat 23.10'da Bloomberg HT'de!