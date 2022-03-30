İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Emre Kınay, müzisyen Derya Köroğlu, müzisyen Nisan Ak ve şef Pınar İshakoğlu oluyor.

"Fatih Altaylı ile Bire Bir", bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!