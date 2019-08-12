12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı´nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Bu yıl, geçen yıllara nazaran sokakta kesimin pek yapılmadığı görüldü. Vatandaşlar, bayram öncesi aldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları, ya belediyenin belirlediği kasaplara kestirdi, ya da kendileri kesti.
7 BİN 364 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre bu yıl kurban kesimi sırasında yine bildik görüntüler yaşandı. Kurbanlıkları keserken çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye genelinde 7 bin 364 kişi, kesici alet yaralanması ya da hayvan darbelerine maruz kaldıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi.
İSTANBUL'DA 1358 KİŞİ
En çok yaralanan ise Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul´dan çıktı. İstanbul´da bayramın ilk günü 1358 kişi yaralandı. Bu kişilerden durumu ağır olan 26 kişinin ameliyat edildiği bildirildi. Başkent Ankara'da ise 723 kişi yaralandı. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl´de ise kurban kesiminin genelde ikinci gün yapılması nedeniyle yaralanan olmadı.
İL İL YARALANANLAR
Adana (79),Adıyaman (81),Afyon (43),Ağrı (35),Amasya (102),Ankara (723),Antalya (12),Artvin (27),Aydın (74),Balıkesir (117),Bilecik: 22, Bitlis (3),Bolu (52),Burdur (36),Bursa (302),Çanakkale, (31),Çankırı (48),Çorum (47),Denizli (133),Edirne (67),Elazığ (38),Erzincan (38),Erzurum (197),Eskişehir (95),Gaziantep (116),Giresun (35),Gümüşhane (20),Hakkari (9),Hatay (65),Isparta (25),Mersin (92),İstanbul (1358),İzmir (156),Kars (80),Kastamonu (56),Kayseri (272),Kırklareli (5),Kırşehir (14),Kocaeli (449),Konya (62),Kütahya (35),Malatya (101),Manisa (118),Kahramanmaraş (113),Muğla (14),Muş (5),Nevşehir (65),Niğde (90),Ordu (18),Rize (172),Sakarya (245),Samsun (68),Sinop (18),Sivas (95),Tekirdağ (25),Tokat (107),Trabzon (24),Şanlıurfa (132),Uşak (58),Van (20),Yozgat (55),Zonguldak (42),Aksaray (37),Bayburt (36),Karaman (33),Kırıkkale (175),Bartın (16),Ardahan (15),Iğdır (15) Yalova (23),Karabük (18),Kilis (44),Osmaniye (69),Düzce (47)
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