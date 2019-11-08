Son dakika... İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - HABERLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

İHA'nın haberine göre; yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.